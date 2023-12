Ministério Público Eleitoral pede a cassação do mandato de senador do ex-juiz Moro

Sexta 15/12/23 - 7h08

O Ministério Público Eleitoral do Paraná solicitou a cassação do mandato do senador Sergio Moro (União Brasil-PR) e de seus suplentes, em resposta à ação movida pelo Partido Liberal (PL) e pela Federação Brasil da Esperança (PT/PCdoB/PV) referente às eleições de 2022.



Os procuradores regionais Eleitorais afirmam que a lisura e legitimidade do pleito foram comprometidas devido ao excessivo uso de recursos financeiros no período pré-eleitoral.



A manifestação aponta que os gastos realizados por Moro na pré-campanha presidencial questionam a isonomia entre os candidatos ao Senado.



O valor de R$ 2.030.228,09, segundo o documento, representa 39,78% do total de despesas contratadas pela campanha eleitoral e 110,77% da média de gastos dos candidatos ao Legislativo.



A defesa de Moro expressou confiança na improcedência da ação, destacando que respeita, mas discorda do parecer do MP Eleitoral.



O advogado de defesa argumenta que as despesas são justificáveis, apontando uma falha no processo ao considerar gastos fora do Paraná e despesas relacionadas à segurança como pré-eleitorais.