Mais pesquisas confirmam o "efeito chuveiro" para solucionar problemas. Caminhar e jardinagem estão no mesmo nível

Sexta 15/12/23 - 7h39

O fenômeno conhecido como "efeito chuveiro" pode explicar por que a mente muitas vezes gera soluções criativas durante tarefas "irracionais".



O segredo, revela pesquisa, é que a tarefa em questão não é verdadeiramente irracional, mas envolve um nível moderado de engajamento.



As pessoas quando estão presas a um problema costumam ocupar a mente com atividades moderadamente envolventes, como caminhar, fazer jardinagem ou tomar banho.



Essas atividades, que podem parecer "irracionais", proporcionam um ambiente propício para a criatividade florescer.





Pesquisa anterior já havia sugerido que a mente tende a vagar e a criatividade passa a fluir durante tarefas pouco exigentes.



O "efeito chuveiro" destaca a importância do estado mental moderadamente envolvente para a geração de ideias criativas.