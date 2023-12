Policia Militar, após roubo armado: "...os militares deparam-se com os autores na rodovia. A dupla (...) se embrenhou na mata, efetuando disparos na direção dos policiais que, para repelir a injusta agressão, utilizaram as suas armas efetuando disparos..."

Sexta 15/12/23 - 10h10

Divulgação da PM:



A Polícia Militar de Minas Gerais, por meio de sua 11ª RPM, foi acionada, na noite dessa quinta-feira (14), a comparecer à Rua Nosso Senhor do Bonfim, Bairro Barreiro do Rio Verde, em Janaúba, onde houve uma ocorrência de roubo



A vítima (homem, de 52 anos) contou que, quando transitava fazendo entregas de açaí e lanches, dois indivíduos saíram de uma casa abandonada e anunciaram o roubo, apontando uma arma de fogo e que os autores amarraram os seus pés e mãos, a colocaram dentro desse imóvel e, em seguida, roubaram a sua motocicleta Honda CG Fan, R$ 80,00 em dinheiro, um telefone celular e a sua aliança de casamento.



Após o crime, a dupla evadiu pela MGC-401 na direção da cidade de Janaúba.



Durante o rastreamento, os militares deparam-se com os autores na rodovia. A dupla, ao perceber a presença da viatura, abandonou a motocicleta roubada e se embrenhou na mata, efetuando disparos na direção dos policiais que, para repelir a injusta agressão, utilizaram as suas armas efetuando disparos contra os indivíduos.



Durante as buscas, foi localizado um revólver calibre .32 carregado com cinco cartuchos, sendo dois deflagrados e três intactos e ainda o telefone celular da vítima.



A motocicleta recuperada foi removida para o pátio credenciado.



A arma de fogo, as munições e a aparelho celular localizados foram entregues na Delegacia.



A Polícia Militar segue empenhada para localizar e prender os autores.