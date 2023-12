Em Francisco Sá, na BR-251, carreta bate na traseira de ônibus, que atinge carro, na manhã deste sábado. Motorista do ônibus, com 47 passageiros, ficou ferido

Sábado 16/12/23 - 12h57

Divulgado pelo Samu:







O SAMU prestou socorro as vítimas de uma colisão entre carreta, ônibus e carro, na manhã deste sábado (16), na BR-251, em Francisco Sá.



Uma carreta colidiu na traseira de um ônibus, que também acabou atingindo um carro.



No ônibus, que saiu de São Paulo em direção à Alagoas, estavam 47 passageiros, dois motoristas e um guia turístico.



Precisaram de assistência médica apenas o motorista do ônibus de 42 anos; a vítima precisou ser estabilizada hemodinamicamente, mas não apresentava ferimentos pelo corpo, e um rapaz de 21 anos que sentia dor lombar.



As vítimas foram atendidas, medicadas e liberadas no local.



O motorista da carreta e do carro de passeio não tiveram ferimentos.