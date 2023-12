Julgamento do mandato de Moro pode ocorrer em janeiro pela primeira instância

Sábado 16/12/23 - 19h44

A Justiça Eleitoral pretende julgar em janeiro a ação de cassação do senador Sergio Moro, filiado ao União Brasil.



O Ministério Público Eleitoral do Paraná endossou as alegações do Partido Liberal (PL) e da Federação Brasil da Esperança, solicitando a condenação do ex-juiz por abuso de poder econômico.



A denúncia alega que Moro gastou aproximadamente dois milhões de reais durante a pré-campanha ao Senado em viagens e eventos, aumento de 110% em comparação com os gastos de outros candidatos na mesma disputa legislativa.



Em resposta, Moro, ex-juiz da Lava-Jato, discordou da Procuradoria, argumentando que as despesas foram realizadas fora do Paraná e não têm relação com a campanha.



Ele classificou as acusações como "levianas" e afirmou que pretende comprovar a improcedência da decisão.



Em caso de cassação, a defesa indicou que pode recorrer tanto ao Tribunal Superior Eleitoral quanto ao Supremo Tribunal Federal.



