Em decisão inédita, Vaticano condena cardeal, de 75 anos, à prisão por peculato. Muito próximo de Francisco, era citado como possível candidato à sucessão papal

Domingo 17/12/23 - 8h02

O cardeal italiano Angelo Becciu, conselheiro e muito próximo do Papa Francisco, foi condenado a cinco anos e meio de prisão por crimes financeiros em um tribunal do próprio Vaticano.



Becciu, de 75 anos, e que foi considerado um possível candidato papal, enfrentou acusações relacionadas a um negócio imobiliário em Londres que resultou em grandes perdas para a Igreja Católica.



Ele negou veementemente as acusações de peculato e abuso de poder.



O julgamento envolveu outros nove réus, todos condenados em algumas acusações e considerados inocentes em outras, expondo lutas internas e intrigas no Vaticano ao longo de dois anos e meio.



Após mais de cinco horas de deliberação, o presidente do tribunal, Giuseppe Pignatone, anunciou a condenação de Becciu por peculato.





O caso, o primeiro de um cardeal a ser julgado no tribunal do Vaticano, envolveu a aquisição de uma participação em um edifício em Londres, custando mais de 200 milhões de euros em 2014, com o intuito de convertê-lo em apartamentos de luxo.



Becciu, na época Substituto do Vaticano para Assuntos Gerais, assinou o acordo.



A investigação também incluiu alegações de desvio de dinheiro para a diocese de Becciu em Sardenha, além de um pagamento a uma acusada para ajudar a libertar uma freira raptada em Mali.



O cardeal planeja recorrer da decisão.



***



✅ Clique para seguir o canal da 98FM/montesclaros.com no WhatsApp👇🏻

Acesse aqui