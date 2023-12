Israel teve protestos pela morte de 3 reféns judeus, por suas próprias forças de segurança. Clima é de consternação

Domingo 17/12/23 - 8h11

Militares de Israel divulgaram mais informações sobre a operação em Gaza que resultou na morte acidental de três reféns israelenses.



Os reféns estavam desarmados, um deles segurava uma bandeira branca improvisada, mas foram confundidos com terroristas por um soldado.



Dois foram mortos imediatamente, enquanto um terceiro, ferido, se escondeu em um prédio e foi posteriormente alvejado por outro soldado.



Os funerais dos reféns foram realizados, e familiares protestaram em Tel Aviv, pedindo uma mudança na estratégia governamental em Gaza e enfocando a libertação dos reféns vivos.



O filho de um dos reféns sequestrados em outubro expressou a importância de priorizar a libertação dos reféns, embora reconheça a relevância da guerra e da desestruturação do Hamas.



O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu lamentou as mortes, atribuindo a pressão militar à libertação de outros reféns pelo Hamas.





***



✅ Clique para seguir o canal da 98FM/montesclaros.com no WhatsApp👇🏻

Acesse aqui