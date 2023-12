Mega sobe para quase 37 milhões de reais. Ninguém acertou neste sábado com os números 04 – 07 – 16 – 35 – 46 – 54

Domingo 17/12/23 - 8h15

Nenhum bilhete acertou as seis dezenas da Mega-Sena, neste sábado (16).



Os números sorteados foram: 04 – 07 – 16 – 35 – 46 – 54



Segundo a Caixa, 64 apostas acertaram cinco dezenas, ganhando R$ 36.773,28 cada.



Outras 3.317 apostas acertaram quatro números, com prêmio de R$ 1.013,60.





***



✅ Clique para seguir o canal da 98FM/montesclaros.com no WhatsApp👇🏻

Acesse aqui