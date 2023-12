Tiroteio durante investigação residencial em S. Paulo resulta na morte de empresário, de segurança seu e de mulher detetive da Polícia Civil

Domingo 17/12/23 - 12h48

Tiroteio no bairro nobre dos Jardins, em São Paulo, resultou na morte de três pessoas, incluindo investigadora da Polícia Civil, de 39 anos.



Foi durante investigação de furto na residência de empresário de 56 anos com histórico criminal.



A policial e seu colega teriam sido atacados a tiros pelo proprietário da casa, que também foi baleado pelo policial.



Um segurança da residência interveio, utilizando uma das armas no local para disparar contra os policiais, sendo morto em seguida.



Tanto a policial quanto o empresário não resistiram aos ferimentos e faleceram no hospital, enquanto o segurança morreu no local do confronto.



Quatro armas foram apreendidas, sendo duas pertencentes aos policiais civis e duas ao empresário.



Durante a busca na residência, teriam sido encontradas porções de drogas.



O caso foi registrado como homicídio e morte decorrente de intervenção policial.