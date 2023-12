Forte Chuva que passou por Buenos Aires deve vir ao Brasil já na madrugada desta segunda-feira

Domingo 17/12/23 - 13h02

Forte chuva atingiu Buenos Aires e tem potencial para chegar ao Brasil, segundo previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).



Apesar do intenso calor no Centro-Sul do país, com temperaturas superiores a 30ºC em várias capitais, a partir da madrugada desta segunda-feira (18), são esperadas mudanças climáticas com a chegada de chuvas generalizadas.







O Inmet emitiu alerta sobre a possibilidade de a tempestade histórica que afetou Buenos Aires atingir o sul do Rio Grande do Sul com intensidade.



A chuva na capital argentina incluiu granizo com mais de 10 centímetros de diâmetro e ventos de 140 km/h, resultando em danos significativos.



A frente fria que passou por Buenos Aires deverá deslocar-se para o leste, chegando ao Brasil e causando temporais, especialmente na região Sul, que está experimentando altas temperaturas.



A previsão é de chuvas distribuídas em todo o Brasil ao longo da semana, com intensificação esperada na terça e quarta-feira (19 e 20/12).



A expectativa é de que as chuvas persistam durante a semana, proporcionando um alívio para a seca e reduzindo as temperaturas.



Além da influência da frente fria da Argentina, outras massas de ar frio devem se aproximar do Brasil, contribuindo para uma mudança nas condições climáticas e amenizando o calor intenso que tem afetado o país.