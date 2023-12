Chovia nesta madrugada, na BR-251 já em M. Claros, quando carreta ficou "em L" sobre ponte

Terça 19/12/23 - 7h43

Divulgação do Samu:



O SAMU prestou socorro em um acidente envolvendo uma carreta na BR-251, em Montes Claros, na madrugada desta terça-feira (19).



Um carreta, que seguia de Fortaleza para São Paulo, ficou em “L” sobre uma ponte, após o motorista do veículo perder o controle da direção.



No momento do acidente chovia.





O homem que conduzia a carreta no momento do acidente não se feriu, porém o motorista reserva de 58 anos precisou ser socorrido pelo SAMU.



A vítima apresentava trauma de face leve e escoriações pelo corpo.



Após os cuidados necessários, o paciente foi encaminhado para a Santa Casa de Montes Claros.