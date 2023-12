Assaltantes miram a cabeça do ex-delegado geral de S. Paulo

Terça 19/12/23 - 8h22



O ex-delegado geral da Polícia Civil de São Paulo, Ruy Ferraz Fontes, e sua esposa foram assaltados em Praia Grande, litoral de São Paulo, no estacionamento de sua residência.



O casal, após sair de um restaurante, foi abordado por dois homens em uma moto, que anunciaram o assalto.



Um vídeo mostra o momento exato do roubo, com um dos criminosos apontando a arma para a cabeça do delegado.



Eles levaram uma moto de luxo, cartões, joias, documentos pessoais e celulares.



Os assaltantes foram presos pela Guarda Civil Municipal de Praia Grande ainda na noite do crime, e a moto foi recuperada.



Um dos criminosos confessou o assalto após a prisão.