Defesa de Trump diz que vai recorrer da decisão que proíbe o ex-presidente de participar das primárias republicanas no Colorado

Quarta 20/12/23 - 6h58

A Suprema Corte do estado do Colorado proibiu, nesta terça-feira (19), a inclusão do ex-presidente Donald Trump nas cédulas de votação das primárias republicanas de 2024, alegando que ele violou a Constituição e não pode concorrer novamente à presidência.



A decisão destaca que listar Trump como candidato nas primárias seria um ato ilícito de acordo com o Código Eleitoral do estado.



Os juízes afirmaram que, em 2021, Trump incitou seus apoiadores a marcharem até o Capitólio, violando a seção 3 da 14ª emenda, que proíbe envolvimento em insurreição ou rebelião contra os EUA.



A defesa de Trump tem até 4 de janeiro para recorrer, e seus advogados planejam levar o caso à Suprema Corte dos Estados Unidos.



A decisão surge em meio aos eventos da invasão ao Capitólio em 6 de janeiro de 2021.