Quinta 19/09/24 - 7h02

Frente fria vinda do Sul deverá aliviar o calor no Sudeste neste sábado (21).



No domingo, o calor deve voltar com força.



O clima seco e quente pode prejudicar a qualidade do ar em cidades como São Paulo e Rio.



No Centro-Norte, as temperaturas continuam elevadas, chegando a 40°C.



Regiões centrais do país, incluindo o norte de São Paulo e o oeste de Minas, terão umidade entre 20% e 30%.