Norte de Minas: rapaz de 19 anos "foi preso (...) após a Polícia Federal monitorar uma encomenda de notas falsificadas por meio dos Correios"

Sexta 31/01/25 - 19h05

Do jornal Estado de Minas, de BH, sexta-feira, 18h59m:



MG: jovem é preso por receber notas falsas de R$ 100 pelos Correios



Dentro do envelope, foram encontradas dez cédulas falsas de R$ 100. Homem foi encaminhado para delegacia

Maria Antônia Rebouças



Um jovem de 19 anos foi preso nessa quinta-feira (30/1) em Januária, no Norte de Minas, após a Polícia Federal (PF) monitorar uma encomenda de notas falsificadas por meio dos Correios.



Depois da prisão, o autor foi encaminhado à Delegacia de Polícia Federal de Montes Claros, onde foi preso em flagrante por crime de moeda falsa. Dentro do envelope, foram encontradas dez cédulas falsas de R$ 100.



Segundo a PF, no ano passado, 14 pessoas foram presas na região, resultando na apreensão de cerca de R$ 20 mil em cédulas falsas.



A instituição alerta a população que todas as encomendas suspeitas de prática criminosa enviadas pelos Correios estão sendo monitoradas.



A falsificação de moeda é crime, com pena de reclusão de três a 12 anos, além de multa, para quem adquirir, vender, trocar, ceder, emprestar, guardar ou introduzir em circulação cédulas falsas.



***



Do jornal O Tempo, de BH, sexta-feira, 23h18m:



PF prende homem que comprou notas falsas de R$ 100 pelos Correios em MG



Falsificação de moeda é crime contra a fé pública, com pena de 3 a 12 anos de prisão

Gabriel Rezende



A Polícia Federal prendeu em flagrante, na quinta-feira (30 de janeiro), um homem que recebeu cédulas falsas de R$ 100 por meio dos Correios. A encomenda foi interceptada em Januária, no Norte de Minas Gerais, após monitoramento da entrega.



A prisão foi realizada por policiais militares da 165ª Companhia do 30º Batalhão, em apoio à Delegacia de Polícia Federal de Montes Claros. O suspeito foi abordado no momento da entrega e, na abertura do envelope, os agentes encontraram 10 cédulas de R$ 100 falsificadas.



Este foi o primeiro flagrante do ano de 2025 na Delegacia da Polícia Federal de Montes Claros. Em 2024, 14 pessoas foram presas pelo mesmo crime, resultando na apreensão de cerca de R$ 20 mil em notas falsas.



A Polícia Federal alerta que encomendas suspeitas de conter dinheiro falso estão sendo monitoradas. A falsificação de moeda é um crime contra a fé pública, com pena de 3 a 12 anos de prisão, além de multa, para quem comprar, vender, trocar, ceder, guardar ou colocar cédulas falsas em circulação.