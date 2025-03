Janaúba, noite de sábado: "... estava bastante agitado e se encontrava no quintal da solicitante, onde, segundo ela, enquanto caminhava, quase pisou no réptil". Era uma cobra cascavel

Sábado 01/03/25 - 23h20

No início da noite desta deste sábado 01/03/ 2025 o corpo de Bombeiros foi acionado para atender ocorrência de captura de animal Silvestre no bairro morada do sol, região norte da cidade de Janaúba.



No local, a guarnição, durante avaliação, identificou o réptil, uma cobra-cascavel, sendo o nome genérico dado às cobras peçonhentas dos gêneros Crotalus e Sistrurus.



Sua característica principal é a presença de um chocalho na terminação da cauda.



O animal estava bastante agitado e se encontrava no quintal da solicitante, onde, segundo ela, enquanto caminhava, quase pisou no réptil.



Os Bombeiros Militares, munidos com equipamentos de proteção individual e equipamentos próprios para o manejo, efetuaram a captura com êxito.



Por não apresentar ferimentos, o animal foi liberado em área de preservação, longe do perímetro Urbano e de residência.



Vale ressaltar que animais peçonhentos possuem veneno, o da cascavel é neurotóxico e pode ser perigoso para os seres humanos.



Ele ataca o sistema nervoso e os músculos, podendo causar formigamento ou dor no local da picada. Se a vítima não for socorrida a tempo pode entrar em um quadro de parada respiratória dentre outros comprometimentos de órgãos, o que pode levar a morte.