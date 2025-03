Sábado 01/03/25 - 23h21

23h10m, sábado, dos Bombeiros:



Por volta das 20h00 da noite de sexta-feira (28/02/2025), o Corpo de Bombeiros Militar, em Januária, foi acionado via Centro de Telecomunicações, para comparecer no bairro Nova União para atender uma ocorrência de captura de animal silvestre perigoso/agressivo.



No local, tratava-se de uma Boa constrictor, conhecida como Jiboia, que, após atacar os animais da residência da solicitante, havia se abrigado entre o espaço do solo e um tronco de árvore. Devido ao seu tamanho, o animal acabou ficando retido no espaço entre o tronco e o solo.



Após análise da situação, os militares, equipados com Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e equipamentos de captura de serpentes, acessaram a cobra. Foi necessário o uso de ferramentas de desencarceramento para criar espaço e realizar a captura segura do animal que estava retido.



Após a captura, a cobra foi solta em segurança em seu habitat natural. O Corpo de Bombeiros orienta que, ao se deparar com animais silvestres em áreas urbanas, a população deve acionar imediatamente o Corpo de Bombeiros Militar pelo telefone 193. Não tente capturar ou manipular o animal, pois isso pode representar riscos tanto para o animal quanto para as pessoas envolvidas.