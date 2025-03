Dólar caiu no mundo, mas mercado não sabe o que vai acontecer no Brasil, após o Carnaval

Quarta 05/03/25 - 6h54

O dólar iniciou a semana em queda frente às principais moedas do mundo, refletindo as novas tarifas comerciais impostas por Trump.



O índice DXY, que mede a força da moeda norte-americana, caiu cerca de 1,7%, atingindo seu menor nível desde dezembro, em 105,6 pontos.



No Brasil, o impacto da desvalorização global do dólar foi adiado devido ao feriado prolongado de Carnaval.



Com a retomada nesta quarta-feira (5), especialistas apontam que fatores políticos internos podem limitar o recuo da moeda frente ao real.