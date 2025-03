Frente fria visitará o Sudeste do Brasil a partir desta segunda-feira, trazendo chance de chuvas

Quinta 06/03/25 - 6h59

Frente fria avança pelo Brasil e chegará ao Sudeste na segunda-feira (10), trazendo instabilidade e redução nas temperaturas.



No Sul do Brasil, a queda da temperatura será mais expressiva.



O Sudeste pode registrar pancadas de chuva e aumento da nebulosidade, especialmente em São Paulo, sul de Minas e Rio de Janeiro.



O encontro do ar quente e a massa de ar frio vinda do Sul pode gerar temporais isolados, com rajadas de vento e trovoadas.



O calor persistirá, principalmente nas tardes, mantendo a sensação de tempo abafado.