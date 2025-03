PIB brasileiro cresceu 3,4% em 2024, mas perdeu força no quarto trimestre - divulga o IBGE. Mercado financeiro projetava 4,1% de avanço

Sexta 07/03/25 - 9h04

O Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil avançou 3,4% em 2024, totalizando R$ 11,7 trilhões.



Os dados acabam de ser divulgados pelo IBGE.



O crescimento superou o PIB de 2023, quando a economia brasileira cresceu 2,9%.



Contudo, o resultado ficou abaixo da projeção do mercado financeiro, que estimava um avanço de 4,1% no ano.



DESACELEROU



Nos últimos 3 meses do ano, o PIB teve alta de 0,2%.



Ficou abaixo dos outros trimestres, caracterizando desaceleração.