Vaticano repete, nesta tarde, sobre a saúde do Papa: " ...os médicos consideram a situação estável, mas ainda dentro de um contexto complexo"

Papa: condição estável num quadro complexo; dia entre descanso e oração



A Sala de Imprensa da Santa Sé informa sobre as condições do Santo Padre: as terapias continuam, e nesta manhã Francisco rezou por cerca de 20 minutos na capela do décimo andar. Ao longo do dia, realizou algumas atividades de trabalho.



Amanhã, haverá novas atualizações médicas.



O dia de hoje, 7 de março, do Papa Francisco, internado no Policlinico Gemelli desde 14 de fevereiro, transcorreu entre descanso e oração.



A Sala de Imprensa da Santa Sé divulgou informações sobre o estado de saúde do Pontífice, que continua com as terapias, incluindo a fisioterapia respiratória, e alterna a ventilação mecânica não invasiva à noite com a oxigenação de alto fluxo durante o dia, por meio de cânulas nasais.



Nesta manhã, o Papa recolheu-se por cerca de 20 minutos na capela do apartamento no décimo andar do Gemelli para um momento privado de oração.



Durante o dia, também deu continuidade às suas atividades de trabalho.



Quanto ao quadro clínico, os médicos consideram a situação estável, mas ainda dentro de um contexto complexo.



O prognóstico permanece reservado. Conforme anunciado na comunicação de ontem, esta noite não será publicado um boletim médico "em consideração à estabilidade do quadro clínico".



Amanhã, sábado, 8 de março, serão divulgadas novas atualizações médicas.



Pela manhã, a Sala de Imprensa da Santa Sé também informou que o Papa Francisco teve uma noite tranquila e despertou pouco depois das 8h. O diretor Matteo Bruni esclareceu que foi o próprio Papa quem quis que, na noite de ontem, fosse transmitido um áudio com sua voz no início do Terço na Praça São Pedro — um gesto de agradecimento pelas muitas orações e mensagens de carinho recebidas nestes 22 dias de internação.



A oração do Rosário continua também nesta noite, com o décimo segundo encontro que será conduzido, às 21h locais, pelo cardeal Lazzaro Heung-sik You, prefeito do Dicastério para o Clero.