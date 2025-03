Homem de 67 anos, que matou os pais da ex-namorada, acabou sendo executado na Carolina do Sul. 3 atiradores participaram

Sexta 07/03/25 - 20h33

Os Estados Unidos retomaram a execução por fuzilamento nesta sexta-feira (7).



O ato ocorreu na Carolina do Sul, após quase 15 anos.



O condenado, Brad Sigmon, de 67 anos, foi declarado morto às 18h08 (no horário local).



Condenado pelo assassinato dos pais de sua ex-namorada, o homem escolheu ser executado por fuzilamento em vez da cadeira elétrica ou por injeção letal.



Escolheu, por achar que as outras opções seriam mais dolorosas.





O condenado foi amarrado a uma cadeira e alvejado por três atiradores.







Foi a quarta vez desde a reintrodução da pena de morte em 1976.