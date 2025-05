Mega deste sábado é de 45 milhões de reais

Sábado 10/05/25 - 6h49

A Mega-Sena realiza neste sábado (10), às 20h, em São Paulo, mais um sorteio, com prêmio de R$ 45 milhões para quem acertar as seis dezenas.



O valor acumulou porque nenhum apostador cravou os seis números no concurso anterior, realizado na última quinta-feira (8).



A aposta mínima é de R$ 5 até as 19h, tanto nas casas lotéricas quanto pela internet, por meio do site ou aplicativo oficial da Caixa.