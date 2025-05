Trineta do Imperador Dom Pedro II, neta da Princesa Isabel, será sepultada neste sábado em Petrópolis

Quinta 15/05/25 - 19h16

Cristina Maria do Rosário Leopoldina de Orleans e Bragança, bisneta da princesa Isabel e trineta do Imperador Dom Pedro II, faleceu nesta quinta-feira (15), aos 74 anos, em Petrópolis, na Região Serrana do Rio de Janeiro.



Ela estava internada no Hospital da Unimed, recuperando-se de uma cirurgia abdominal, quando sofreu uma parada cardiorrespiratória .



Nascida em Petrópolis, Cristina era filha de Dom Pedro Gastão e irmã de Francisco de Orleans e Bragança.



Formada em Biologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), ela residia no distrito de Itaipava e era conhecida por seu apreço por cavalos, paixão herdada do pai .



Cristina deixa o marido, Antônio Marinho, duas filhas — Anna Teresa e Paola Maria — e um neto.



O velório está marcado para sábado (17) na Funerária Oswaldo Cruz, com sepultamento no mesmo dia no Cemitério Municipal de Petrópolis .



O Museu Imperial de Petrópolis lamentou a perda, destacando o comprometimento de Cristina com a preservação do patrimônio histórico e cultural .