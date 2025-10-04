"...a vítima estava em frente a residência prestando depoimento à Polícia Militar. A equipe (...) prestou atendimento ao paciente que havia sido baleado no braço direito e mão esquerda"

Receba as notícias do montesclaros.com pelo WhatsApp
montesclaros.com - Ano 26 - sexta-feira, 10 de outubro de 2025

Sexta 10/10/25 - 6h51

6h33m, sexta-feira, dos Samu:

A equipe do SAMU prestou atendimento a um homem de 26 anos após ser atingido por disparos de arma de fogo no bairro Denise, em São João da Ponte, na noite dessa quinta-feira (09).

Quando os socorristas chegaram ao local, a vítima estava em frente a residência prestando depoimento à Polícia Militar. A equipe do SAMU prestou atendimento ao paciente que havia sido baleado no braço direito e mão esquerda.

A vítima recebeu os cuidados necessários no local, e em seguida, foi encaminhada pelo SAMU para o hospital de São João da Ponte.

