Nesta manhã, Montes Claros teve “frio” atípico de 20 graus registrado no Alto dos Morrinhos, na Vila do Rádio, estúdios da 98 FM. Na manhã de ontem, também fez frio em Montes Claros e a temperatura foi menor: 19 graus.

POUQUÍSSIMA

A meteorologia diz que a cidade segue sem maior chance de chuva até 29 de dezembro. Nos próximos 10 dias, há previsão de pouquíssima chuva: 60% de chances de chover 2mm em 25 de dezembro e 75% de chances de chover 2mm dia 26.

CHOVEU

Ontem à noite, choveu pouco e rápido em algumas regiões de Montes Claros. No momento, o tempo está parcialmente nublado. A meteorologia diz que o dia, hoje, será de ”sol com algumas nuvens; não chove”. Os ventos devem soprar da direção Leste, a até 18 km/h. A temperatura hoje deverá ficar entre 29 e 19 graus.

MENOR

A entrada do Verão, às 7h44 de quarta-feira, 21 de dezembro, marca o maior dia e a menor noite do ano.