O Atlético deve levar para o torneio da Flórida um time alternativo, de jogadores que passaram por formação nas categorias de base do clube ou que foram pouco aproveitados durante 2016. A informação foi confirmada por Diogo Giacomini, agora da comissão técnica permanente do clube. Giacomini comandará o elenco no torneio dos EUA.

LISTA

Atletas como o zagueiro Jesiel, o lateral-esquerdo Leonan, o atacante Carlos e o volante Lucas Cândido, por exemplo, devem compor a lista. Segundo Giacomini, o Galo está contatando os 20 jogadores que integrarão o elenco para o torneio.

BAYER

Eles devem se apresentar no dia 3 de janeiro, para o início dos treinamentos. O grupo viajará para a Flórida no dia 8, onde continuará a preparação até a estreia no torneio, contra o Bayer Leverkusen, dia 11 de janeiro.