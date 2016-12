Os próximos dias deverão ser sem chuva em Montes Claros. No horizonte da meteorologia, não há chuva prevista para a cidade até a chegada de 2017. Por enquanto, a previsão para hoje e para os próximos 9 dias é de “sol com algumas nuvens; não chove”.

Ontem à noite, o tempo até fechou, mas não choveu. No momento, venta forte e o céu está ensolarado. Os ventos devem soprar hoje da direção Leste/Nordeste, a até 17 km/h. A temperatura deverá ficar entre 29 e 19 graus.

Nesta manhã, Montes Claros teve temperatura de 19 graus registrada entre 5h e 6h, no Alto dos Morrinhos, na Vila do Rádio, estúdios da 98 FM. No momento, a temperatura é de 20 graus. A entrada oficial do Verão será amanhã, às 7h44, e marca o maior dia e a menor noite do ano.