O presidente Michel Temer anunciou hoje a permissão para os trabalhadores sacarem o saldo de contas inativas do FGTS até 31 de dezembro de 2015. A medida vai beneficiar 10,2 milhões de trabalhadores e não haverá limite para o saque. O governo informou que até 1º de fevereiro divulgará cronograma para os trabalhadores interessados em sacar os recursos disponíveis.

JUROS

O presidente também deu detalhes sobre a redução dos juros no cartão de crédito, que já havia sido citada na divulgação do pacote microeconômico na semana passada. Segundo Temer, as mudanças no cartão de crédito acontecerão em 2 opções: a redução dos juros do rotativo do cartão para a metade do que é cobrado hoje ou ainda menores para o parcelamento da dívida com o cartão de crédito.