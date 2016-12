Confira as manchetes dos jornais nesta sexta-feira, 23 de dezembro de 2016, Dia do Vizinho e de São João Câncio:

AGRADAR

Folha de São Paulo: “Pacote de Temer tenta agradar a trabalhadores e empresários”; O Estado de São Paulo: “Temer libera saque total de contas inativas do FGTS”; O Globo (Rio): “Reforma moderniza lei e dá mais poder a sindicatos”;

FÉRIAS

O Liberal (Belém): “Reforma permite férias de até 3 períodos e saque total do FGTS”; A Tarde (Salvador): “Reforma trabalhista propõe que acordo tenha força de lei”;

FGTS

Zero Hora (Porto Alegre): “Pressionado por crise, Temer libera saques em contas inativas do FGTS”; Valor Econômico (São Paulo): “Temer contraria Fazenda e libera saques do FGTS”; Agora São Paulo: “Trabalhador poderá sacar toda a grana do FGTS de emprego antigo”.