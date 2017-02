O clássico mineiro entre Cruzeiro e Atlético pela Primeira Liga, marcado para amanhã, às 19h30, no Mineirão, em Belo Horizonte, já registra o maior público do Brasil em 2017. Pelos balanços da venda de ingressos, mais de 31.383 bilhetes foram comercializados, sendo 15.819 para atleticanos e 15.564 para cruzeirenses.

DIVIDIDA

Esse jogo marcará a volta do clássico com torcida dividida. Cada clube teve direito a 27 mil bilhetes. A carga total é de 60 mil entradas. Nesta temporada, o maior público do Brasil era o do amistoso beneficente entre Brasil e Colômbia, disputado em 25 de janeiro, no Engenhão, com 18.695 torcedores.