São estas as manchetes dos jornais nesta quinta-feira, 2 de fevereiro de 2017, Dia de Nossa Senhora dos Navegantes, de Iemanjá e do Agente Fiscal:

FRAUDE

Folha de São Paulo: “Aécio acertou fraude em licitação, diz Odebrecht”; O Estado de São Paulo: “STF libera candidatura de Maia à reeleição”;

MINAS

Hoje em Dia (Belo Horizonte): “Crise impõe novo baque à indústria mineira”; O Tempo (Belo Horizonte): “Supremo sorteia hoje o futuro da Lava-Jato”;

COCAÍNA

O Globo (Rio): “Ministro do STF propõe legalizar maconha e cocaína”; Valor Econômico (São Paulo): “Analistas já veem inflação abaixo de 4,5% neste ano”;

LAVA-JATO

Diário de Pernambuco (Recife): “Sorteio decide os rumos da Lava-Jato”; O Liberal (Belém): “STF libera Rodrigo Maia para disputar reeleição na Câmara”.