As inscrições para a edição do 1º semestre do Prouni teminarão às 23h59 desta sexta-feira pelo siteprouni.mec.gov.br. O resultado será divulgado segunda-feira.

PARTICULAR

O Prouni distribui bolsas de estudo totais e parciais na rede particular de ensino superior de acordo com o desempenho no Enem e leva em conta a situação socioeconômica da família do candidato. É uma alternativa para quem não conseguiu vaga na rede pública de ensino superior por meio do Sisu.

ESPERA

Também ainda há a opção de aderir à lista de espera até 10 de fevereiro. No total, são oferecidas 214.110 bolsas de estudos na rede particular de ensino superior pelo Prouni.