As contas do FGTS terão direito a rendimento maior. A regra vale tanto para as contas ativas quanto as inativas. A informação é da Caixa Econômica Federal. A remuneração adicional está prevista em medida provisória aprovada pelo Congresso. Os trabalhadores que já sacaram o dinheiro depositado nas contas inativas também terão direito à remuneração adicional.



SAQUE



A diferença é que esse rendimento adicional não poderá ser retirado imediatamente por quem sacou o dinheiro da conta inativa. A Caixa Econômica Federal informou que o dinheiro deve ficar depositado na conta e só poderá ser sacado nos casos previstos em lei, como desemprego, aposentadoria e compra da casa própria.