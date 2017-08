A eliminação do Atlético para o Jorge Wilstermann na fase de oitavas de final da Copa Libertadores irritou o presidente do Galo, Daniel Nepomuceno, que afirmou em entrevista que o G-6 no Campeonato Brasileiro é “obrigação”.

“DESCULPAS”

"São 5 participações seguidas. Não tem como essa equipe ficar fora do G-6. Acabaram as desculpas”, afirmou o dirigente do Atlético. E a cobrança se justifica, já que desde 2012 o Galo vem participando direto da Libertadores.

“OBRIGAÇÃO”

Daniel Nepomuceno afirmou na entrevista que sua administração não mediu esforços para montar um elenco forte e que o grupo precisa dar uma resposta positiva na sequência do Brasileirão. "A nossa meta do ano agora e de classificar novamente para a Libertadores. Isso é obrigação", declarou o presidente do Atlético.