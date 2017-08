A ex-miss Minas Gerais Tatiane Kelen Barcelos foi presa hoje, em sua casa na cidade de Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte.

FRAUDES

A prisão de Tatiane Barcelos faz parte da operação Ptolomeu, que investiga fraudes em licitação de transporte escolar em Esmeraldas e prendeu 14 pessoas em julho deste ano - entre elas, dois ex-prefeitos da cidade mineira.

MISS

Tatiane, que ficou em 5º lugar no concurso Miss Brasil em 2005, é mulher de Emilson Custódio Barcelos, dono de empresa suspeita de fraudar as licitações de transporte no município. O mandado de prisão contra Tatiane é preventivo.