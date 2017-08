Qua 16/08/17 - 18h - Cruzeiro e Grêmio reeditam hoje a semifinal da Copa do Brasil do ano passado

Cruzeiro e Grêmio reeditarão hoje, a partir das 21h45, a semifinal da Copa do Brasil do ano passado em um jogo mais encorpado. Na série de 2016, quando os gaúchos eliminaram os mineiros, a situação da Raposa era mais conturbada, já que lutava contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro.

TRANQUILOS

Hoje, vive dias mais tranquilos e pode focar no mata-mata da Copa do Brasil, já que ocupa a 9ª colocação no Brasileirão. Já o Grêmio terá de lidar desta vez com o mando de campo invertido.

PRIORIDADE

A classificação do Grêmio à final do ano passado se deu muito pela vitória por 2 a 0 no jogo de ida, em pleno Mineirão. Vencer hoje e levar a decisão para o jogo em Minas, de preferência sem sofrer gol na Arena, é a prioridade do Grêmio.

Link:



Voltar à Página Inicial









Um olhar de Montes Claros sobre o que é notícia em toda parte

Uma janela para Montes Claros