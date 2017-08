Foi aprovado pelo plenário da Câmara dos Deputados projeto de Lei que inclui o crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito das Forças Armadas no rol dos crimes hediondos. A medida também torna crime hediondo o tráfico e a comercialização ilegal destas armas no Brasil.

LEGISLAÇÃO

A legislação considera arma de uso restrito aquela que pode ser utilizada pelas Forças Armadas, por algumas instituições de segurança, e por pessoas físicas e jurídicas habilitadas e autorizadas pelo Exército. Entre elas estão fuzis, metralhadoras e determinadas carabinas e pistolas, dependendo do calibre das munições dos armamentos.

ALTERADO

De origem do Senado, o texto foi alterado pelos deputados e, por isto, precisará ser apreciado novamente pelos senadores, antes de ir à sanção presidencial.