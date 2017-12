Confira as manchetes dos jornais nesta quarta-feira, 20 de dezembro de 2017, Dia do Mecânico: Folha de São Paulo: “Condução coercitiva é limitada por Gilmar”; O Estado de São Paulo: “Gilmar Mendes atende PT e OAB e proíbe conduções coercitivas”;



DELEGADOS



O Tempo (Belo Horizonte): “Nove delegados presos por ligação com o crime”; Estado de Minas: “UFMG começa a testar vacina contra zika”; O Globo (Rio): “Ofensiva no STF contra a Lava-Jato provoca reações”;



SUPREMO



Agora São Paulo: “Ministro do Supremo manda prender Maluf”; Valor Econômico (São Paulo): “Supremo encerra o ano com decisões inesperadas”; A Tarde (Salvador): “Marcelo Odebrecht cumpre pena com tornozeleira em São Paulo”.