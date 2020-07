Manchetes dos Jornais: ”Lacrou tudo outra vez” - “Facebook tira do ar contas ligadas aos Bolsonaros” - “Saiba quem terá atrasados do INSS acima de R$ 59.880”

Quinta 09/07/20 - 6h53

Manchetes dos jornais nesta quinta-feira, Dia da Juventude e Dia Internacional do Desarmamento :



Folha de São Paulo: “Fecebook remove 73 contas falsas ligadas aos Bolsonaros”



O Estado de São Paulo: ”Facebook barra rede ligada ao ‘gabinete do ódio’ do Planalto”



O Globo: “Facebook tira do ar contas ligadas aos Bolsonaros”



Agora São Paulo: “Saiba quem terá atrasados do INSS acima de R$ 59.880”



Correio Brasiliense (Brasília):”Lacrou tudo outra vez”