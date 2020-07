96% dos municípios do Brasil registram a pandemia, com mortes em 51% das cidades. Recomendação é não esperar

Sexta 10/07/20 - 6h42

Nova recomendação do Ministério da Saúde:

"Nós aprendemos, ao longo da pandemia, que ao aguardar em casa os pacientes chegam aos hospitais em quadros clínicos mais agravados. O tratamento precoce tem uma resposta mais assertiva, evitando a piora do paciente e diminuindo a necessidade do uso de respiradores". Foi o que recomendou, nas últimas horas, o secretário-executivo da Saúde, Elcio Franco.

INTERIOR

A pandemia no Brasil recua nas capitais e aumenta no interior. Mais de 96% dos municípios já registraram ca doença, e 51% das cidades registraram mortes..

S. PAULO

São Paulo é o estado mais afetado, com 349.715 casos e 17.118 mortes. O governo admite que o estado deve terminar a primeira quinzena entre 18 mil e 23 mil mortes.

TAXA

Ceará e Rio de Janeiro estão no segundo lugar. O Brasil temi 1.054.043 recuperados e 632.552 em acompanhamento. A taxa de letalidade nacional é de 3,9%.