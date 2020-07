S. Paulo acredita que o o platô da pandemia vai se estender por 8 semanas

Sábado 25/07/20 - 6h23

O governo de S. Paulo acredita que o platô da pandemia pode se estender por 8 semanas. Foi o que disse o novo secretário da Saúde, Jean Gorinchteyn:

- Nós ainda estamos no meio do caminho, esse período de platô tende a se manter por algumas semanas. Todas as estatísticas que foram tomadas se basearam nas projeções do centro de contingencia da Covid-19, elas se mantiveram dentro dessas projeções.

- Nós ainda teremos essa fase de platô por algumas semanas, talvez quatro, talvez oito [semanas] ou talvez um pouco mais. Mas nem por isso as medidas precisam ser mais restritivas se eles elas estiverem sendo seguidas de uma forma gradual.