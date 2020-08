Manchetes, no dia do santo que era tentado pelo capeta: “Fachin revoga ato de Toffoli e mantém dados com Lava Jato” - “Por apoio à CPMF, Guedes vai propor menos tributo na folha” – “Caixa solta novo calendário do auxílio para 1,15 milhão”

Terça 04/08/20 - 9h47

Manchetes dos jornais nesta terça-feira, Dia do padre e Dia de São João Maria Vianney, o Cura d´Ars, que segundo a tradição era tentado pelo capeta:



Folha de São Paulo: “Fachin revoga ato de Toffoli e mantém dados com Lava Jato”



O Estado de São Paulo: “Por apoio à CPMF, Guedes vai propor menos tributo na folha”



O Globo: “Fachin suspende acesso da PGR ao banco de dados da Lava-Jato”



Agora São Paulo: “Caixa solta novo calendário do auxílio para 1,15 milhão”



Correio Brasiliense (Brasília): “Decisão de Fachin barra Lava-Jato”