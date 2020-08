Mega tem premio de 27 milhões, hoje. Chance de ganhar com aposta mínima é uma em 50.063.860

Sábado 15/08/20 - 10h06

A Mega-Sena pode pagar prêmio de R$ 27 milhões hoje para quem acertar as seis dezenas.

ATÉ

As apostas podem ser feitas até as 19h, também pela internet. O sorteio será às 20h No no Espaço Loterias Caixa, no terminal Rodoviário Tietê, na cidade de São Paulo.

INTERNET

A aposta mínima custa R$ 4,50 e também pode ser realizada pela internet.É preciso fazer cadastro.

CHANCE

A aposta simples, de R$ 4,50, tem 1 chance em 50.063.860 de levar o prêmio, segundo matemáticos.