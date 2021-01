Vacina no Brasil segue incerta e sem data, mas moveu 7 posições. Veja quais

Quarta 06/01/21 - 7h21

O confuso e ainda incerto início da vacina no Brasil tem os seguintes fatos novos:

- A Fiocruz pagará R$ 59,4 milhões por dois milhões de doses extras da vacina contra a Covid-19 produzida pela AstraZeneca e pela Universidade de Oxford.

- Documento nesse sentido foi assinado ontem.

- O governo brasileiro confirma que a importação vai acontecer e que as doses devem chegar "em meados de janeiro".

- Existe negociação para que a China acelere o envio dos insumos da AstraZeneca que vão viabilizar a produção pela Fiocruz de 100 milhões de doses.

- Os insumos podem desembarcar no Brasil na semana que vem.

- A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) se reunirá hoje com o Instituto Butantan para discutir os últimos detalhes da documentação de entrada no pedido de uso emergencial da Coronavac.

- Governadores querem comprar a vacina Pfizer.