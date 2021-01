Dia de Reis, e do Mensageiro, da Gratidão: “SP discute adiar 2ª dose da Coronavac ao máximo” - “Alta de casos leva à reabertura de hospitais de campanha” - “Governadores cobram, mas país não tem resposta sobre vacinação”

Quarta 06/01/21 - 8h56

Manchetes dos jornais, nesta quarta-feira, Dia de Reis, Dia da Gratidão e Dia do Mensageiro:



Folha de São Paulo: “SP discute adiar 2ª dose da Coronavac ao máximo”

O Estado de São Paulo: “Alta de casos leva à reabertura de hospitais de campanha”

O Globo: “’O Brasil está quebrado; não consigo fazer nada’”

Agora (SP):”Saiba cancelar e bloquear os descontos no benefício”

Correio Brasiliense (Brasília):”Expectativa e dúvidas para a volta às aulas”

Jornal do Commercio: “Prefeito promete plano B para vacinar população”

Zero Hora: ””O Brasil está quebrado, e eu não consigo fazer nada”, diz Bolsonaro”

Estado de Minas: “Chuvas multiplicam risco de contágio”

O Tempo: “Falta de pessoal impede abertura de novos leitos”

Extra: “Veja o calendário completo de pagamentos do Bolsa Família”

Folha de Pernambuco: “Planos de saúde ficarão mais caros com reajuste duplo”

Diário de Pernambuco: “Governadores cobram, mas país não tem resposta sobre vacinação”

A Tarde: “Bruno Reis negocia vacina com Johnson e Johnson”