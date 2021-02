Quarta 03/02/21 - 6h11

Dados do Ministério da Saúde:



- Número de mortos no Brasil subiu para 226.309.

- Foram registradas 1.210 mortes, de segunda para terça

- Há 2.888 óbitos em investigação no País.

- O número de infectados chegou a 9.283.418.

- Foram confirmados 54.096 novos casos, nas últimas 24h

- Há 896.180 pessoas com casos ativos em acompanhamento.

- 8.160.929 pacientes já se recuperaram.