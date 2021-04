Homem que invadiu posto de saúde no Bairro Independência e levou 290 doses, e não 29, entrou lá 2 vezes -sábado e domingo. Na segunda vez, devolveu 290 doses à geladeira

Segunda 19/04/21 - 18h09

Tem 30 anos e 11 passagens pela polícia, sempre por furto, lesão corporal, tráfico de drogas e roubo, o homem que furtou doses de vacinas do Posto de Saúde do Bairro Independência, em M. Claros.

Não foram 29 doses levadas, como a princípio se acreditou, mas 319 doses, quede pretendia vender no próprio bairro Independência, um dos maiores focos de casos confirmados de covid-19 em M. Claros.

OUTROS

Outro dados, revelados hoje pela PM, que o prendeu:

CONTENDO

- Foram 29 frascos em dose única e 29 frascos contendo 10 doses cada.

SÁBADO

- As doses foram furtadas na madrugada do sábado dia 17.

NADA

- O alarme do posto de saúde disparou e a empresa de monitoramento foi ao local, mas não viu nada anormal.

QNDANDO

- O suspeito foi localizado andando pelo bairro.

JOGOU

- Sem conseguir vender as doses, ele jogou 29 fracos num lote.

DOMINGO

- Domingo, ele entrou novamente no posto de saúde, pela segunda vez e pela mesma porta que havia arrombado.

COLOCOU

- E colocou na geladeira as 290 doses em 29 frascos.