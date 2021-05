Começaram as apostas para o prêmio de 170 milhões de reais para a Quina de S. João, dia 26 de junho

Terça 11/05/21 - 6h09

Começaram nesta segunda-feira as apostas para a Quina de São João. O sorteio será realizado em 26 de junho, a partir das 20h.



O prêmio do sorteio será de R$ 170 milhões e não acumula, ou seja, caso a quina não saia, o prêmio principal será dividido entre os acertadores da quadra e assim por diante.



Caso apenas um ganhador leve o prêmio da Quina de São João e aplique todo o valor na poupança, receberá mais de R$ 270 mil de rendimento no primeiro mês.

Apostas

Para apostar, basta marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis. O apostador também pode deixar o sistema escolher os números, por meio da aposta no formato Surpresinha. As apostas podem ser feitas nas lotéricas ou no portal Loterias Caixa. (Agência Brasil)