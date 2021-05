Exército entrega 300 fuzis à PM de Minas para combater o crime, especialmente nas divisas

Terça 18/05/21 - 6h18

Governador participa de cerimônia de doação de 300 fuzis à Polícia Militar



Armamento repassado pelo Exército Brasileiro será utilizado no combate à criminalidade





O governador Romeu Zema participou, nesta segunda-feira (17/5), na 4ª Região Militar, em Belo Horizonte, da cerimônia de doação do Exército Brasileiro de 300 Fuzis Automáticos Leves (FAL) para a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG).



Os armamentos de calibre 7,62mm serão utilizados no Projeto Divisa Segura, aumentando o poder de combate da polícia na prevenção e repressão à interiorização dos crimes no estado. É um projeto para fiscalização, monitoramento e ações de segurança pública e operação viária.



Durante a cerimônia, Zema destacou que o trabalho integrado das Forças de Segurança passou a funcionar como uma barreira ao crime organizado. “Gostaria de agradecer às polícias Militar, Civil e aos sistemas Prisional e Socioeducativo, que não medem esforços para diminuição dos índices de criminalidade”, parabenizou.



De acordo com levantamento da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), em 2019 houve a ocorrência de 32.246 crimes violentos no interior do estado, contra 21.918 em 2020, o que representa queda de 32%. Já em relação ao primeiro trimestre deste ano, o registro foi de 4.904 ante 7.382 de janeiro a março do exercício passado, uma retração de 33,56%.



Proteção



Ao se dirigir ao comandante da 4ª Região Militar, general Jorge Antonio Smicelato, o governador agradeceu a parceria com o Exército e afirmou que os armamentos contribuirão para combater os crimes nas divisas. “Essa doação será empregada da melhor forma possível para proteger os mineiros”, disse.



O Estado desenvolve duas operações com foco em áreas de divisas nas estradas: a Divisas Integradas e a Caminho de Minas. Elas são realizadas desde julho de 2020 e, juntas, já realizaram 729 prisões, apreenderam mais de 3 toneladas de drogas, 72 armas de fogo, recuperaram 24 veículos roubados e capturaram 12 foragidos da Justiça.



Confiança e respeito



O general Jorge Antonio Smicelato explicou que a escolha da Polícia Militar se deve à confiança e ao respeito que o Brasil tem na instituição e no trabalho que o governador Zema está desenvolvendo à frente do Governo de Minas. “O êxito da Polícia Militar em Minas Gerais é o êxito de todos os brasileiros, naturais ou não, que residem neste território”, afirmou.



Ainda durante a solenidade, o general do Exército entregou ao governador a Medalha da Ordem do Mérito Militar, homenagem voltada para militares, civis e instituições, nacionais ou estrangeiros, que tenham prestado serviços relevantes ao país. (Agência Minas)